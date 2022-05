Rompicapo del cane | Hai solo 2 fiammiferi a disposizione, o perdi la testa o bruci il cane (Di sabato 14 maggio 2022) Gioca con i fiammiferi e risolvi il Rompicapo del cane, ma attenzione a non impazzire e a non bruciare quel povero cane. Test logica cane (pdecamillis screenshot)Il Rompicapo del cane può diventare davvero insidioso. Sei capace di trovare la soluzione usando solo due mosse? Vediamo se con fiammiferi te ne intendi. I Rompicapo e i quiz di logica sono passatempi che consistono in enigmi da risolvere. A seconda della loro difficoltà possono essere davvero difficili, ma potrai sfidare amici o parenti per verificare se sei tu il più intelligente di tutti. Esistono diversi e tipi di quiz e enigmi e ognuno di essi mette alla prova una ... Leggi su direttanews (Di sabato 14 maggio 2022) Gioca con ie risolvi ildel, ma attenzione a non impazzire e a nonare quel povero. Test logica(pdecamillis screenshot)Ildelpuò diventare davvero insidioso. Sei capace di trovare la soluzione usandodue mosse? Vediamo se conte ne intendi. Ie i quiz di logica sono passatempi che consistono in enigmi da risolvere. A seconda della loro difficoltà possono essere davvero difficili, ma potrai sfidare amici o parenti per verificare se sei tu il più intelligente di tutti. Esistono diversi e tipi di quiz e enigmi e ognuno di essi mette alla prova una ...

Advertising

annaapadula : IL ROMPICAPO LUCCHETTO PIU' DIFFICILE DEL MONDO / Dan Lock - paoloigna1 : RT @peoplepubit: 'Diceva Churchill nel 1939 riferendosi alla #Russia: è un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma.' Nell'ultima… - brunosaetta : RT @peoplepubit: 'Diceva Churchill nel 1939 riferendosi alla #Russia: è un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma.' Nell'ultima… - embubiz : RT @peoplepubit: 'Diceva Churchill nel 1939 riferendosi alla #Russia: è un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma.' Nell'ultima… - civati : RT @peoplepubit: 'Diceva Churchill nel 1939 riferendosi alla #Russia: è un rompicapo avvolto in un mistero dentro un enigma.' Nell'ultima… -