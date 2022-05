Roma vicina a Solbakken. Piace Schouten per il centrocampo (Di sabato 14 maggio 2022) Malgrado tutti i pensieri siano rivolti alla finale di Conference League contro il Feynoord, la Roma pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. In tal senso si registrano passi in avanti per Solbakken, attaccante esterno del Bodo Glimt, mentre si segue Schouten del Bologna per il centrocampo. Solbakken-Roma: COSA MANCA PER CHIUDERE LA TRATTATIVA? I giallorossi hanno chiuso l’accordo con il calciatore norvegese, 24 anni, attaccante esterno del Bodo Glimt. Si parla di un contratto quinquennale da circa settecentomila euro a stagione a fronte dei 160.000 attualmente percepiti. Nello scacchiere di Mourinho dovrebbe essere il sostituto di Carlos Perez, dato per sicuro partente. Per mettere nero su bianco, c’è da raggiungere l’intesa con il club norvegese con il quale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Malgrado tutti i pensieri siano rivolti alla finale di Conference League contro il Feynoord, lapensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. In tal senso si registrano passi in avanti per, attaccante esterno del Bodo Glimt, mentre si seguedel Bologna per il: COSA MANCA PER CHIUDERE LA TRATTATIVA? I giallorossi hanno chiuso l’accordo con il calciatore norvegese, 24 anni, attaccante esterno del Bodo Glimt. Si parla di un contratto quinquennale da circa settecentomila euro a stagione a fronte dei 160.000 attualmente percepiti. Nello scacchiere di Mourinho dovrebbe essere il sostituto di Carlos Perez, dato per sicuro partente. Per mettere nero su bianco, c’è da raggiungere l’intesa con il club norvegese con il quale ...

Advertising

hyejyves : allora potrei andare all'uni a cosenza e mi verrebbe abbastanza comodo e in più sto con i miei fratelli, potrei and… - Gab_Si_ : @Renny09722296 @rusembitaly - siamo_la_Roma : ??? Prende forma il programma di avvicinamento alla finale di #ConferenceLeague ?? La #Roma partirà per #Tirana il… - luigi_ambruosi_ : @GabriellaGaro14 A proposito di Mali, da attenzionare l'azione italiana per mezzo dell'Ara Pacis Initiative for Pea… - Farrah88760586 : @_meLoppostodite So Romana e tifo Roma ??? felice se vince e vicina se perde ! Sportiva non tifosa . Litigare è da… -