Roma - Venezia, Zaniolo va in tribuna: affaticamento muscolare (Di sabato 14 maggio 2022) Roma - Ultima partita stagionale all'Olimpico per la Roma di José Mourinho, impegnata questa sera contro il Venezia. Non ci sarà però Nicolò Zaniolo , lasciato in tribuna. Il talento della Roma ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022)- Ultima partita stagionale all'Olimpico per ladi José Mourinho, impegnata questa sera contro il. Non ci sarà però Nicolò, lasciato in. Il talento dellaha ...

Advertising

pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - DiMarzio : .@OfficialASRoma I Turno di riposo per Nicolò #Zaniolo per la sfida contro il @VeneziaFC_IT - OfficialASRoma : Grazie per il sostegno, anche di lunedì ???? ??? Ci vediamo sabato sera all'Olimpico per Roma-Venezia #ASRoma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Venezia: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Venezia: live report, formazioni e dettagli -