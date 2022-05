Roma-Venezia, le formazioni ufficiali: Spinazzola titolare! (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Roma-Venezia, sfida valevole per la 37a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Galetto, e dal quarto uomo Minelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Di Martino. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. In attesa della finale di Conference League contro il Feyenoord, la Roma questa sera ospiterà il Venezia in una gara fondamentale per la qualificazione in Europa League. Reduci dalla vittoria contro il Leicester, i giallorossi nell’ultimo turno hanno patito la stanchezza fisica e mentale perdendo contro la Fiorentina. Dopo i due gol dei toscani nei primi minuti, gli uomini di Mourinho non sono riusciti a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 14 maggio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 37a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Galetto, e dal quarto uomo Minelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Di Martino. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di. In attesa della finale di Conference League contro il Feyenoord, laquesta sera ospiterà ilin una gara fondamentale per la qualificazione in Europa League. Reduci dalla vittoria contro il Leicester, i giallorossi nell’ultimo turno hanno patito la stanchezza fisica e mentale perdendo contro la Fiorentina. Dopo i due gol dei toscani nei primi minuti, gli uomini di Mourinho non sono riusciti a ...

