Roma | Nas al Foro Italico tra chioschi e ristoranti | sanzioni per 6 500 euro

(Di sabato 14 maggio 2022) Blitz del Nas di, in collaborazione con Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri, aldurante gli internazionali di tennis per ispezionare le strutture che somministrano alimenti e ...

Blitz del Nas di Roma, in collaborazione con Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri, al Foro Italico durante gli internazionali di tennis per ispezionare le strutture che somministrano alimenti e bevande. Dopo il racconto della vergogna dal Pronto Soccorso del San Camillo, dopo il blitz dei Nas nei principali ospedali di Roma, le criticità tra i reparti di emergenza non si fermano. E non certo solo all'ospedale sulla Circonvallazione Gianicolense. Al Policlinico Umberto I, nonostante la "visita" dei Nas, sono stati eseguiti alcuni controlli su chioschi e ristoranti, tra questi alcune attività sono state sanzionate.