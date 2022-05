Roma, Mourinho rifiuta le domande da studio: 'Abbiamo fatto il massimo, la gente ci capisce. Idee chiare sul futuro' (Di sabato 14 maggio 2022) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Venezia: il tecnico non ha però voluto interagire... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Josè, allenatore della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Venezia: il tecnico non ha però voluto interagire...

Advertising

OfficialASRoma : Spina dal primo minuto! ???? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVenezia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ??… - capuanogio : ?? I Friedkin pronti ad accontentare #Mourinho e a portare #Dybala alla #Roma. Dopo le telefonate informali c'è sta… - sportface2016 : +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma - peppeplaces70 : @gippu1 Mourinho non vinceva questa o partita neanche se faceva la Roma 4000 mila tiri ?? dopo i fegati che ha distr… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho sotto la #CurvaSud ?? Al termine di #RomaVenezia ?? Il tecnico giallorosso riceve l'abbraccio del tifo… -