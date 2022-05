Roma | Mourinho | “Questo club è speciale | i tifosi meritano un trofeo”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) “Siamo noi a ringraziare i. Dobbiamo sempre dare tutto e anche oggi lo abbiamo fatto eè un modo per ringraziarli. La tifoseria si merita un, la famiglia c’è sempre anche quando non si vince.con gente”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèdopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia. Nell’ultima sfida casalinga della stagione, lacalcia 46 volte ma trova un solo gol con Shomurodov: “Avremmo meritato di stravincere – spiega a Sky il tecnico -. Difensivamente di solito concediamo poco soprattutto negli ultimi tre mesi. Dopo il gol c’è stata una reazione sufficiente per vincere, ma c’è qualche difficoltà. Stiamo giocando ai limiti del ...