Roma | Mourinho | “In questo momento abbiamo qualche difficoltà Zaniolo? Era infortunato”

Roma Mourinho – Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky, dopo il pareggio contro il Venezia. "Alla fine della partita abbiamo cercato di ringraziare la nostra gente. Anche stasera abbiamo dato tutto e questo è un altro modo per dire 'grazie' al nostro pubblico, vincere una competizione sarebbe una cosa meritata non solo per noi ma anche per i tifosi che ci sostengono sempre. La famiglia quando si vince c'è sempre mentre quando le cose non vanno è tutto diverso: abbiamo dato tutto, avremmo meritato di stravincere. Vorrei dare un abbraccio al Venezia e a tutta la sua gente, spero possano tornare in Serie A già nella prossima stagione. Sull'errore iniziale? Siamo una delle squadre con più occasioni ...

