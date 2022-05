Advertising

leggoit : Roma, #incendio in #appartamento ad #Ostia: 50enne salvato dalle fiamme - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne - CiroFire : RT @SkyTG24: #Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne - SkyTG24 : #Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne - CasilinaNews : Roma, due incendi in poco tempo: evacuato il Ponte della musica -

Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia . L'è divampato in via della Paranzella, nella zona delle case popolari. Il rogo sarebbe partito dalla mansarda per estendersi a gran parte dell'abitazione. Leggi anche > Turista italiana ...Oggi oltre al danno la beffa, pochi minuti dopo essere andato via da un incontro con i cittadini proprio al Ponte della Musica, quest'ultimo è stato interessato da un, con molta probabilità ...Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia. L'incendio è divampato in via della ...Un incendio è scoppiato in un appartamento a Ostia (Roma), in via della Paranzella. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito dalla mansarda per poi estendersi a gran parte dell'abitazione.