Roma | Gelmini | ' c' è maturità politica per dare strumenti forti alla Capitale'

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Roma, inspiegabilmente, non gode degli stessi poteri delle altre capitali europee. Ma sulla proposta di legge mi pare ci sia la maturità politica, credo che persino FdI sia favorevole. Sarebbe il modo per dotare Roma, alla vigilia del Giubileo e dell'Expo, di un apparato forte, di strumenti forti per essere competitiva". Lo ha detto la ministra delle Regioni Maria Stella Gelmini al forum di Sorrento parlando della legge per i poteri speciali a Roma Capitale.

