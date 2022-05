Roma, dopo il pari amaro parla Mourinho: annuncio in diretta (Di sabato 14 maggio 2022) Le parole di Mourinho al termine di Roma-Venezia sono importanti per il futuro della squadra giallorossa in vista della prossima stagione. E non solo. Contro il già retrocesso Venezia, la Roma non è andata oltre il pareggio. La sfida del sabato di Serie A ha visto gli ospiti con grande orgoglio e idee, dopo aver Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Le parole dial termine di-Venezia sono importanti per il futuro della squadra giallorossa in vista della prossima stagione. E non solo. Contro il già retrocesso Venezia, lanon è andata oltre il pareggio. La sfida del sabato di Serie A ha visto gli ospiti con grande orgoglio e idee,aver Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_Nico_Piro_ : #13maggio Oggi mi sono svegliato all'alba per preparare il viaggio nell’altro afghanistan che faremo domenica a Rom… - gualtierieurope : Dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi torna a #Roma “La Notte dei Musei”. Dalle 20 alle 2 aperti in via straord… - OfficialASRoma : La partita finisce 1-1 dopo quattro traverse e diversi miracoli di Maenpaa. FORZA ROMA! ???? #RomaVenezia - Gianlu_BoNa1990 : @Michael19084 @internazionaleL Io credo che ciò è avvenuto in virtù del percorso in Conference. Io non dimentico le… - ColucciNik : @Gio_Co2 Tesoro dopo Roma è la storia d’Italia è un salotto a cielo aperto, lo so sono di parte ma è cosi -