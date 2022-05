Roma | cavallo scivola nell' Aniene | lo salvano i vigili del fuoco

Advertising

vigilidelfuoco : #Roma, #vigilidelfuoco impegnati stamattina con sommozzatori ed elicottero per soccorrere un cavallo caduto nel fiu… - SkyTG24 : #Roma, cavallo scivola nell'Aniene: intervento dei vigili del fuoco - enpaonlus : Il #cavallo, animale meraviglioso. Grazie al cavallo abbiamo parlato oggi ai bambini di #DirittiAnimali e di rispet… - ElioLannutti : Roma, cavallo scivola nell'Aniene: intervento dei vigili del fuoco - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Roma, cavallo scivola nell'Aniene: intervento dei vigili del fuoco -

libero sulla carreggiata: scontro fatale contro un'automobile, 14 maggio 2022 - Stava percorrendo il sentiero quando ilè scivolato nell'Aniene ed è rimasto impantano nel ...Nella notte atra domenica 15 e lunedì 16 maggio la Luna si colorerà di rosso, e lunedì potremo assistere ...32 ora italiana dal Virtual Telescope Project, con immagini dae dalle Americhe. ...Roma, 14 maggio 2022 - Stava percorrendo il sentiero quando il cavallo è scivolato nell'Aniene ed è rimasto impantano nel letto del fiume. L'animale immerso nell'acqua per metà del corpo non riusciva ...I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza di viale Tirreno, in zona Montesacro. Da diverse ore stanno cercando di liberare l'animale che è rimasto impantanato nel letto del fiume, a ridosso dell ...