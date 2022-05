Roberto Valbuzzi, è nato Elan: perché lo ha chiamato così? Ecco il significato del nome (Di sabato 14 maggio 2022) Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Lurito sono diventati genitori per la seconda volta di Elan. Ecco perché hanno scelto il nome e qual è il suo significato. Cresce la famiglia del giudice di Cortesie per gli ospiti. La nascita del secondogenito è stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Il piccolo ha già una compagnia speciale, quella della sorellina Alisea, nata nel 2020. Il lieto evento è stato riportato e raccontato sui social, dove lo chef e moglie hanno documentato tutto su Instagram. fonte foto: InstagramSi chiama Elan Gabriele ed è venuto alla luce, venerdì 13 maggio. “È stato un parto naturale velocissimo”, ha sottolineato Eleonora Laurito sui social, comunicando a tutti l’arrivo del maschietto di casa. Anche ... Leggi su chenews (Di sabato 14 maggio 2022)e la moglie Eleonora Lurito sono diventati genitori per la seconda volta dihanno scelto ile qual è il suo. Cresce la famiglia del giudice di Cortesie per gli ospiti. La nascita del secondogenito è stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Il piccolo ha già una compagnia speciale, quella della sorellina Alisea, nata nel 2020. Il lieto evento è stato riportato e raccontato sui social, dove lo chef e moglie hanno documentato tutto su Instagram. fonte foto: InstagramSi chiamaGabriele ed è venuto alla luce, venerdì 13 maggio. “È stato un parto naturale velocissimo”, ha sottolineato Eleonora Laurito sui social, comunicando a tutti l’arrivo del maschietto di casa. Anche ...

