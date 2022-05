Risultati classifica Serie A LIVE: Cutrone ferma la Salernitana (Di sabato 14 maggio 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 14 e lunedì 16 maggio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Penultima giornata di campionato dalla quale ci si attende più di qualche verdetto per l’alta e la bassa classifica. Il sabato si concentra sulla lotta salvezza con la Salernitana a Empoli, lo Spezia a Udine e il Venezia a Roma, in attesa della sfida più delicata della settimana ovvero l’ambivalente Cagliari–Inter. I nerazzurri scenderanno in campo in Sardegna già conoscendo il risultato del Milan, in casa contro l’Atalanta. Punti pesanti in palio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)A: tutti gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 14 e lunedì 16 maggio: i, lae i marcatori delle partite. Penultima giornata di campionato dalla quale ci si attende più di qualche verdetto per l’alta e la bassa. Il sabato si concentra sulla lotta salvezza con laa Empoli, lo Spezia a Udine e il Venezia a Roma, in attesa della sfida più delicata della settimana ovvero l’ambivalente Cagliari–Inter. I nerazzurri scenderanno in campo in Sardegna già conoscendo il risultato del Milan, in casa contro l’Atalanta. Punti pesanti in palio ...

