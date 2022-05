“Risarcite il personale scolastico no vax” | una sentenza del Giudice del Lavoro sconfessa Draghi

(Di sabato 14 maggio 2022) Nelle chat dei No Vax regna da alcune ore una recentedeldeldi Treviso, già esecutiva. Stabilisce, infatti, che ilche ha scelto di non ricevere il vaccino contro il Covid-19 ha diritto alle retribuzioni non percepite dalla data di sospensione. È quanto ha stabilito ildeldi Treviso, Massimo Galli, ironia della sorte omonimo del noto infettivologo lombardo. La rivoluzionaria, che è immediatamente esecutiva, è stata emessa il 10 maggio e ha accolto le tesi di illegittimità della sanzione applicata dal governo, ovvero sospensione dale niente stipendio, presentate dall’avvocato Mauro Sandri del Foro di Milano in difesa di 34 docenti trevigiani. LEGGI ...

