Rinnovo Sarri, domani nuovo incontro con la Lazio. I dettagli (Di sabato 14 maggio 2022) Ieri il manager di Sarri, Fali Ramadani, era a Formello per parlare del Rinnovo del tecnico biancoceleste. domani un nuovo incontro Il Rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio continua a tenere banco in casa biancoceleste. Come riporta Il Messaggero, il manager del tecnico – Fali Ramadani – ieri era a Formello per incontrare Tare e discutere del prolungamento dell’allenatore. La chiave per convolare a nozze sarà – senza ombre di dubbio – il mercato. Sarri vuole garanzie dal club circa la competitività della rosa per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Ieri il manager di, Fali Ramadani, era a Formello per parlare deldel tecnico biancoceleste.unIldi Mauriziocon lacontinua a tenere banco in casa biancoceleste. Come riporta Il Messaggero, il manager del tecnico – Fali Ramadani – ieri era a Formello per incontrare Tare e discutere del prolungamento dell’allenatore. La chiave per convolare a nozze sarà – senza ombre di dubbio – il mercato.vuole garanzie dal club circa la competitività della rosa per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Osservatoremis1 : Avete capito? per essere tifosi 'veri' può insultare e prendere per il culo Dybala ma non Chiellini, sopratutto dop… - RadioRadioWeb : Novità in casa #Lazio? I retroscena sulla cena tra #Sarri e #Lotito ????? - sportli26181512 : Lazio, continua il pressing per il rinnovo di Sarri. E ieri incontro Tare-Ramadani: Lazio in pressing su Sarri per… - LALAZIOMIA : Lazio, continua il pressing per il rinnovo di Sarri. E ieri incontro Tare-Ramadani - laziolivetv : Rinnovo #Sarri, il mercato sarà determinante -