Rifugiato iracheno accoltella 5 persone su un treno tedesco: era segnalato come sospetto islamista (Di sabato 14 maggio 2022) Un 31enne iracheno, già segnalato dalle autorità tedesche come sospetto fondamentalista islamico, ha accoltellato ieri 5 passeggeri su un treno vicino ad Aquisgrana. Chi è il 31enne iracheno che ha seminato il terrore su un treno Il 31enne, nato in Iraq, ha accoltellato i passeggeri "indiscriminatamente e arbitrariamente", ha detto il ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia Herbert Reul (CDU). Ha anche parlato di una possibile matrice islamista: "Secondo tutto ciò che sappiamo finora, dobbiamo presumere che questo atto sia stato un gesto dettato dalla follia". LEGGI ANCHE Terrore in Germania: le immagini del killer in azione (video) Baviera, terrore in treno. Arrestato il ...

