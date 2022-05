Riforma Pensioni 2023, l’ editoriale: No alla proposta Tridico su assegno in due tempi (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo oltre tre mesi di silenzio assoluto, nei quali sembrava che l’argomento della Riforma Pensioni fosse stato dimenticato da tutti e con la sola “guerra” sulle pagine dei giornali ed in TV, da un paio di giorni compaiono notizie, fatte filtrare da fonti governative, dove riguardo alla flessibilità anticipata viene nuovamente evidenziata la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con il cosiddetto assegno in due tempi ideato dall’attuale Presidente dell’INPS Pasquale Tridico. Riforma Pensioni 2023 ultime novità, perchè no all’assegno in due tempi? Non è una proposta nuova, Tridico l’aveva presentata in Commissione Lavoro della Camera già nello scorso mese di ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo oltre tre mesi di silenzio assoluto, nei quali sembrava che l’argomento dellafosse stato dimenticato da tutti e con la sola “guerra” sulle pagine dei giornali ed in TV, da un paio di giorni compaiono notizie, fatte filtrare da fonti governative, dove riguardoflessibilità anticipata viene nuovamente evidenziata la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con il cosiddettoin dueideato dall’attuale Presidente dell’INPS Pasqualeultime novità, perchè no all’in due? Non è unanuova,l’aveva presentata in Commissione Lavoro della Camera già nello scorso mese di ...

