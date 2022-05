Resident Evil sta tornando: ecco il trailer della nuova serie live action di Netflix (Di sabato 14 maggio 2022) Giungono un sacco di informazioni in più in merito alla serie tv sull’universo di Resident Evil, il mitico videogioco firmato Capcom che da 20 anni sta facendo divertire e nel contempo inquietare i videogiocatori di tutto il mondo, accompagnato da una lunghissima saga cinematografica che non intende vedere la parola fine. Resident Evil serie tv Netflix, 14/5/2022 – Computermagazine.itIl trailer, che potete vedere in questa pagina, e decisamente più corposo e pregno di informazioni rispetto a quello che era stato pubblicato lo scorso dicembre 2021, e che mostrava solamente Cerberus, cane zombie proveniente dagli esperimenti della solita Umbrella Corporation. Resident Evil, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Giungono un sacco di informazioni in più in merito allatv sull’universo di, il mitico videogioco firmato Capcom che da 20 anni sta facendo divertire e nel contempo inquietare i videogiocatori di tutto il mondo, accompagnato da una lunghissima saga cinematografica che non intende vedere la parola fine.tv, 14/5/2022 – Computermagazine.itIl, che potete vedere in questa pagina, e decisamente più corposo e pregno di informazioni rispetto a quello che era stato pubblicato lo scorso dicembre 2021, e che mostrava solamente Cerberus, cane zombie proveniente dagli esperimentisolita Umbrella Corporation., ...

