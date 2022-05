Renato Sanches Milan, accordo più vicino: così si può chiudere (Di sabato 14 maggio 2022) Il Milan si avvicina alla chiusura dell’affare Renato Sanches. Ecco come i rossoneri potrebbero arrivare alla chiusura Milan che sembra indirizzato a chiudere virtualmente il terzo colpo di mercato dopo Origi e Botman. Il centrocampista Renato Sanches, come riportato da Nicolò Schira, è infatti vicinissimo. Con il giocatore è stato trovato l’accordo per un contratto fino al 2026 a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre con il Lille c’è fiducia di arrivare alla fumata bianca per una cifra sui 15/18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Ilsi avvicina alla chiusura dell’affare. Ecco come i rossoneri potrebbero arrivare alla chiusurache sembra indirizzato avirtualmente il terzo colpo di mercato dopo Origi e Botman. Il centrocampista, come riportato da Nicolò Schira, è infatti vicinissimo. Con il giocatore è stato trovato l’per un contratto fino al 2026 a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre con il Lille c’è fiducia di arrivare alla fumata bianca per una cifra sui 15/18 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ??Renato #Sanches è ad un passo dal #Milan dal #Lille. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al… - CIROMILAN83 : RT @theMilanZone_: ??Renato #Sanches è ad un passo dal #Milan dal #Lille. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al… - Livia_DiGioia : RT @theMilanZone_: ??Renato #Sanches è ad un passo dal #Milan dal #Lille. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al… - Den96109848 : RT @theMilanZone_: ??Renato #Sanches è ad un passo dal #Milan dal #Lille. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al… - Domenic3535 : RT @theMilanZone_: ??Renato #Sanches è ad un passo dal #Milan dal #Lille. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al… -