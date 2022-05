Regina Elisabetta | il lutto improvviso che l’ha stravolta | l’impensabile retroscena

Leggi su topicnews

(Di sabato 14 maggio 2022) La vita dellaII è cambiata in seguito all’avvenimento che ha sconvolto la Famiglia Reale, la sovrana oggi è diversa. Non è certamente un momento facile per la monarchia britannica, che deve fare i conti con i problemi di salute dellaII e anche con gli ormai noti screzi tra i Sussex e il resto della Firm. In Gran Bretagna è tutto pronto per festeggiare il Giubileo di platino, ovvero l’evento che celebra i 70 anni dellasul trono, anche se molto probabilmenteII comparirà solo nei momenti più importanti per via dei noti acciacchi fisici chenno tormentata in questo ultimo periodo. Sul balcone di Buckingham Palace non saranno presenti Meghan e Harry, anche se i Sussex hanno voluto confermare ...