Referendum sulla giustizia: perché si vota il 12 giugno (Di sabato 14 maggio 2022) Bergamo. Domenica 12 giugno si voterà per il Referendum sulla giustizia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni amministrative che porteranno all’elezione di sindaci e consiglieri comunali in circa mille comuni italiani. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza. Per quanto attiene la modalità di voto, si tratta di un Referendum abrogativo, cioè ciascun elettore può: – apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) Bergamo. Domenica 12si voterà per il. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni amministrative che porteranno all’elezione di sindaci e consiglieri comunali in circa mille comuni italiani. Possonore tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 122022. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza. Per quanto attiene la modalità di voto, si tratta di unabrogativo, cioè ciascun elettore può: – apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a ...

Advertising

gaiatortora : Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informat… - DavideAiello85 : Il Senatore @matteorenzi dice che noi 5 stelle siamo attaccati alle poltrone. Proprio lui che aveva promesso di rit… - gaiatortora : Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Pretendete di essere informati.#giustizia #Referendum #giustiziagiusta #bastasilenzio - Stupormundi66 : RT @pistelligoffr: Ora a Radio24, da Spetia, un alto magistrato polemizza con gli imminenti referendum sulla giustizia: “Un abuso dell’isti… - robyducklings : RT @gaiatortora: Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informati. #ref… -