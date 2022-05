Reddito cittadinanza, Garavaglia “50% a stagionali che tornano a lavoro” (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo tre anni di sperimentazione, il Reddito di cittadinanza ha bisogno di un aggiustamento radicale, è un dato di fatto, ragioniamoci, possiamo pensare a un'uscita graduale da questo regime. Per esempio a un lavoratore stagionale che percepisce il Reddito di cittadinanza, possiamo darglielo al 50%, non levarglielo tutto purchè si lavori. Nel frattempo faremo la riforma delle riforme, ma c'è bisogno di forza lavoro subito e in maniera importante”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, all'evento organizzato dalla Lega a Roma.“Poi – ha aggiunto – c'è un tema di formazione, non è possibile che il 75% dei ragazzi e dei ragazze che fanno l'alberghiero poi non vanno a lavorare nel settore turistico, ma sono ragionamenti a medio e lungo termine, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo tre anni di sperimentazione, ildiha bisogno di un aggiustamento radicale, è un dato di fatto, ragioniamoci, possiamo pensare a un'uscita graduale da questo regime. Per esempio a un lavoratore stagionale che percepisce ildi, possiamo darglielo al 50%, non levarglielo tutto purchè si lavori. Nel frattempo faremo la riforma delle riforme, ma c'è bisogno di forzasubito e in maniera importante”. Lo ha detto Massimo, ministro del Turismo, all'evento organizzato dalla Lega a Roma.“Poi – ha aggiunto – c'è un tema di formazione, non è possibile che il 75% dei ragazzi e dei ragazze che fanno l'alberghiero poi non vanno a lavorare nel settore turistico, ma sono ragionamenti a medio e lungo termine, ...

