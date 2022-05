Quella sinistra repressiva che disdegna la spontaneità dei movimenti popolari (Di sabato 14 maggio 2022) Quando faccio l’errore di guardare la televisione, scopro con quale naturalezza i commentatori parlano dell’Euromaidan cosiddetta, dal novembre del 2013 alla deposizione e la fuga del presidente Viktor Janukovic? il 21 febbraio del 2014, come del “colpo di stato”. E’ raro che qualcuno degli astanti obietti, avanzando una definizione alternativa, non so, per esempio “la rivoluzione” di Majdan Nezaležnosti, Piazza Indipendenza (la rivoluzione della dignità, la chiamano i protagonisti). Coloro che la chiamano “colpo di stato” (Travaglio, per esempio, a “8 e ½”, senza che si batta ciglio) aggiungono, se sono in vena di spiegazioni, che quel movimento colossale per partecipazione, a partire da un manipolo di studenti di Kyiv, per durata e per l’asprezza via via più violenta degli scontri, fu istigato, finanziato e guidato dagli Stati Uniti. Un racconto che prepara quello odierno della ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) Quando faccio l’errore di guardare la televisione, scopro con quale naturalezza i commentatori parlano dell’Euromaidan cosiddetta, dal novembre del 2013 alla deposizione e la fuga del presidente Viktor Janukovic? il 21 febbraio del 2014, come del “colpo di stato”. E’ raro che qualcuno degli astanti obietti, avanzando una definizione alternativa, non so, per esempio “la rivoluzione” di Majdan Nezaležnosti, Piazza Indipendenza (la rivoluzione della dignità, la chiamano i protagonisti). Coloro che la chiamano “colpo di stato” (Travaglio, per esempio, a “8 e ½”, senza che si batta ciglio) aggiungono, se sono in vena di spiegazioni, che quel movimento colossale per partecipazione, a partire da un manipolo di studenti di Kyiv, per durata e per l’asprezza via via più violenta degli scontri, fu istigato, finanziato e guidato dagli Stati Uniti. Un racconto che prepara quello odierno della ...

