Quanti soldi guadagnano i tennisti? Alcaraz domina la classifica dei premi, Sinner sfiora la top-10 (Di sabato 14 maggio 2022) Carlos Alcaraz è il tennista che ha guadagnato più soldi nella prima parte della stagione. Lo spagnolo ha infilato una serie di successi davvero straripante e ha già messo da parte 5,72 milioni di dollari statunitensi (5,49 milioni di euro). Prima della conclusione del Masters 1000 di Roma, lo spagnolo è in testa alla ATP Prize Money Ranking, davanti al connazionale Rafael Nadal (3,3 milioni di dollari) e al greco Stefanos Tsitsipas (2,66 milioni di dollari). Jannik Sinner si trova in dodicesima posizione con 1,27 milioni di dollari (circa 1,22 milioni di euro) in più sul suo conto corrente. L’altoatesino è al limitare della top-10, chiusa dal canadese Denis Shapovalov con 1,36 milioni di dollari. Matteo Berrettini paga la lunga assenza a causa di un infortunio ed è 16mo con 1,06 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro). Di ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Carlosè il tennista che ha guadagnato piùnella prima parte della stagione. Lo spagnolo ha infilato una serie di successi davvero straripante e ha già messo da parte 5,72 milioni di dollari statunitensi (5,49 milioni di euro). Prima della conclusione del Masters 1000 di Roma, lo spagnolo è in testa alla ATP Prize Money Ranking, davanti al connazionale Rafael Nadal (3,3 milioni di dollari) e al greco Stefanos Tsitsipas (2,66 milioni di dollari). Janniksi trova in dodicesima posizione con 1,27 milioni di dollari (circa 1,22 milioni di euro) in più sul suo conto corrente. L’altoatesino è al limitare della top-10, chiusa dal canadese Denis Shapovalov con 1,36 milioni di dollari. Matteo Berrettini paga la lunga assenza a causa di un infortunio ed è 16mo con 1,06 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro). Di ...

Advertising

ciccioust : @for19dan @ashwsbreal Sono uscito quando toccò i 55 e poi i 100, ma la mia bag lungo termine in termini di luna era… - nickyxx89 : @paresiacosi Io quando ero adolescente squattrinato rapportavo i soldi a quanti cd potevo comprare - MariaCirlan2 : @Strigid01 Quanti soldi hai??? Animale domestico=100€ Mai baciato=300€ Mai bevuto=200€ Odi la scuola=1.000€ Hai las… - EliaMagarottoHL : Per ottenere vendetta ho più soldi di quanti me ne aspettassi, lascio la fama agli incassi, le bugie ai falsi, pistole agli scarsi. Shiva - Peleekk1 : RT @MJURI_99: Ti ho portato un pacco, Happy Birthday?? Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love yeah!Oh my God, quanti soldi.. ?? ?? prima delle… -