Quando Ibrahimovic è stato sfidato: paura per tutti, il campo di allenamento trema (Di sabato 14 maggio 2022) Dodici anni fa qualcuno osò sfidare Ibrahimovic; la situazione degenerò a tal punto che il campo di allenamento tremò dalla paura. In questa stagione Ibrahimovic potrebbe coronare il sogno di vincere, nuovamente, con il Milan; i rossoneri, infatti, sono ad un passo dal raggiungere l’obiettivo e cercheranno una mano dal loro giocatore più carismatico. Il centravanti non è solo tra i migliori sul terreno di gioco ma è anche uno che chiede il cento per cento anche in allenamento. E’ proprio durante una sessione di allenamento che il campione svedese venne sfidato provocando una situazione che portò grande spavento. LaPresseCome sappiamo Ibrahimovic non è esattamente tranquillo in campo; è un giocatore che pretende tanto ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 14 maggio 2022) Dodici anni fa qualcuno osò sfidare; la situazione degenerò a tal punto che ilditremò dalla. In questa stagionepotrebbe coronare il sogno di vincere, nuovamente, con il Milan; i rossoneri, infatti, sono ad un passo dal raggiungere l’obiettivo e cercheranno una mano dal loro giocatore più carismatico. Il centravanti non è solo tra i migliori sul terreno di gioco ma è anche uno che chiede il cento per cento anche in. E’ proprio durante una sessione diche il campione svedese venneprovocando una situazione che portò grande spavento. LaPresseCome sappiamonon è esattamente tranquillo in; è un giocatore che pretende tanto ...

Advertising

infoitsport : Milan, Ibrahimovic ha lavorato a parte: quando torna in gruppo - CalcioNews24 : #Milan, ecco quando rientra in gruppo #Ibrahimovic ?? - kingzajn : pensare che quasi probabilmente non vedrò mai ibrahimovic giocare dal vivo mi spezza il cuore, ricordo la sua prima… - chiccho_deriso : ora tutti a criticare de ligt, quando prima lo osannavano manco fosse Ibrahimovic, ha sbagliato sì anche tanto ma u… - 79_Fabrizio : @Zelgadis265 @il_Malpensante @90ordnasselA se non sbaglio secondo giallo e rosso per palla allontanata a ibrahimovic quando giocava da noi -