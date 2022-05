Qualifiche GP Le Mans, doppietta Ducati: pole di Bagnaia seguito da Miller. Ecco la griglia di partenza (Di sabato 14 maggio 2022) Prima fila tricolore a Le Mans: pole position di Francesco Bagnaia con il nuovo record sul giro (1.30.450) davanti all'altra Ducati factory di Jack Miller staccato di 69 millesimi. Prima fila... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 14 maggio 2022) Prima fila tricolore a Leposition di Francescocon il nuovo record sul giro (1.30.450) davanti all'altrafactory di Jackstaccato di 69 millesimi. Prima fila...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - motograndprixit : Chiudono la prima fila Dixon e Fernandez #Moto2 #LeMansGP #Motorionline - sportface2016 : #Moto2, la griglia di partenza del #FrenchGP: pole di #Acosta, #Vietti molto lontano - infoitsport : LIVE MotoGP Le Mans: diretta Qualifiche in tempo reale - F1inGenerale_ : Moto2 | GP Francia - Qualifiche: Pedro Acosta in pole position a Le Mans! #F1ingenerale -