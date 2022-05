Putin tuona ancora contro la Finlandia: “Effetti negativi se entra nella Nato” (Di sabato 14 maggio 2022) Mosca – La decisione della Finlandia di abbandonare la sua tradizionale neutralità è “sbagliata” dal momento che “non ci sono minacce alla sua sicurezza”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al suo omologo finlandese Sauli Niinisto, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Rispondendo a Niinisto, che gli ha annunciato la decisione di voler aderire alla Nato, Putin ha sostenuto che tale mossa “potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi”. Durante la stessa chiamata, il presidente russo ha detto che i negoziati di pace tra Mosca e Kiev sono sospesi a causa del governo ucraino, “che non ha alcun interesse a sviluppare un dialogo serio e costruttivo”. Da Mosca nei confronti di Svezia e Finlandia non vi è alcuna intenzione ostile” aveva detto in mattinata il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) Mosca – La decisione delladi abbandonare la sua tradizionale neutralità è “sbagliata” dal momento che “non ci sono minacce alla sua sicurezza”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimiral suo omologo finlandese Sauli Niinisto, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Rispondendo a Niinisto, che gli ha annunciato la decisione di voler aderire allaha sostenuto che tale mossa “potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi”. Durante la stessa chiamata, il presidente russo ha detto che i negoziati di pace tra Mosca e Kiev sono sospesi a causa del governo ucraino, “che non ha alcun interesse a sviluppare un dialogo serio e costruttivo”. Da Mosca nei confronti di Svezia enon vi è alcuna intenzione ostile” aveva detto in mattinata il ...

Advertising

ilfaroonline : Putin tuona ancora contro la Finlandia: “Effetti negativi se entra nella Nato” - maxschiavini : RT @SecolodItalia1: Putin si fa beffe delle sanzioni: “Le conseguenze più gravi saranno per l’Europa e i paesi poveri” - DON22590230 : RT @SecolodItalia1: Putin si fa beffe delle sanzioni: “Le conseguenze più gravi saranno per l’Europa e i paesi poveri” - GianluPisu94 : RT @SecolodItalia1: Putin si fa beffe delle sanzioni: “Le conseguenze più gravi saranno per l’Europa e i paesi poveri” - FabioPasseri : RT @SecolodItalia1: Putin si fa beffe delle sanzioni: “Le conseguenze più gravi saranno per l’Europa e i paesi poveri” -