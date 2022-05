Putin scatena la guerra del grano: è allarme carestia Bloccate 25 mila tonnellate. Si impenna il prezzo del riso (Di sabato 14 maggio 2022) "La Russia ha intenzionalmente scatenato una guerra del grano, le consegne non sono possibili e i prezzi stanno salendo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 14 maggio 2022) "La Russia ha intenzionalmenteto unadel, le consegne non sono possibili e i prezzi stanno salendo Segui su affaritaliani.it

Advertising

MGaiaschi : @Dom90Vit Certo, basta non scatenare una guerra. Vedi, il problema è che moralmente e razionalmente la colpa è di c… - LatrBerserkr : RT @assurdistan: Cosa scatena l'escalation secondo i SinitraDeluxe in Italia: - Inviare armi - Parlare ad alta voce - Parlare bene degli uc… - marco_disaro : RT @assurdistan: Cosa scatena l'escalation secondo i SinitraDeluxe in Italia: - Inviare armi - Parlare ad alta voce - Parlare bene degli uc… - bertolire : RT @assurdistan: Cosa scatena l'escalation secondo i SinitraDeluxe in Italia: - Inviare armi - Parlare ad alta voce - Parlare bene degli uc… - assurdistan : Cosa scatena l'escalation secondo i SinitraDeluxe in Italia: - Inviare armi - Parlare ad alta voce - Parlare bene d… -