Putin: il Parkinson, il tumore, l'ansia da Covid e la follia. Tutte le malattie ipotizzate per lo Zar (Di sabato 14 maggio 2022) Le condizioni di salute di Vladimir Putin hanno raggiunto un livello di interesse enorme dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il presidente, visto come vero responsabile della guerra... Leggi su ilmattino (Di sabato 14 maggio 2022) Le condizioni di salute di Vladimirhanno raggiunto un livello di interesse enorme dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Il presidente, visto come vero responsabile della guerra...

Advertising

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin: il Parkinson, il tumore, l'ansia da Covid e la follia. Tutte le malattie ipotizzate per lo Zar - leone52641 : RT @ilmessaggeroit: Putin: il Parkinson, il tumore, l'ansia da Covid e la follia. Tutte le malattie ipotizzate per lo Zar - MFerraglioni : RT @ilmessaggeroit: Putin: il Parkinson, il tumore, l'ansia da Covid e la follia. Tutte le malattie ipotizzate per lo Zar - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin: il Parkinson, il tumore, l'ansia da Covid e la follia. Tutte le malattie ipotizzate per lo Zar - BlackWolf61230 : Il Ministro della difesa Russo è morto 4 volte, e Putin è morto e risorto 12 volte: Leucemia, Cancro, Prostata, Dia… -