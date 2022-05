Putin, chi sono moglie, amanti e figlie (segrete e non): la vita privata dello "zar" messa a nudo dalle sanzioni (Di sabato 14 maggio 2022) Il riservatissimo Vladimir Putin a nudo di fronte al mondo intero. Dopo aver nascosto gelosamente per anni la sua vita privata, il presidente russo si trova a fare i conti con i suoi segreti almeno... Leggi su ilmattino (Di sabato 14 maggio 2022) Il riservatissimo Vladimirdi fronte al mondo intero. Dopo aver nascosto gelosamente per anni la sua, il presidente russo si trova a fare i conti con i suoi segreti almeno...

RaiNews : Clamorosa rivelazione del numero uno dell'intelligence ucraina: potrebbe essere in corso un tentativo di golpe in R… - reportrai3 : L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era stata teorizzata e prevista da Aleksandr Dugin, filosofo vicino… - martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - bernattore : RT @DmitryEvic: Gli Italiani stanno chiedendo al Parlamento di fermare Draghi perché vogliono la pace trattando con Putin. Tutti i parlame… - carmen61poli : @AnnamariaBiello Non dubbi, certezze, solo chi ha preso soldi da Putin può difenderlo -