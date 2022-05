Pugilato Elite | ai Mondiali Irma Testa è ai quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 maggio 2022) Nell’deidivola aidi. L’azzurra ha vinto oggi con la fortissima polacca Kruk per 5 a 0. Nella giornata di domani si giocherà l’ingresso nelle semifinali nei 57 kg contro l’uzbeka Turdibekova. Ad Istanbul l’Italia prosegue la competizione, anche con le altre atlete (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.