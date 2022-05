Proteggersi per proteggere. Arcigay lancia la campagna di sensibilizzazione sulla salute sessuale (Di sabato 14 maggio 2022) “In Italia il tema dell’educazione sessuale e della prevenzione dalle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST) è quasi completamente trascurato nelle scuole ed ancora oggi, nel 2022, non risulta affermata la libertà necessaria per parlare di tali argomenti agli adolescenti”. Questo il campanello di allarme suonato da Arcigay nel corso della presentazione della propria campagna di sensibilizzazione “La salute sessuale è un’avventura, inizia ad esplorarla con un test”. La campagna promossa da Arcigay si inserisce all’interno della Spring European Testing Week 2022, che rappresenta un momento di mobilitazione internazionale tra i più importanti e partecipati per la salute pubblica e che fino ad oggi ha contribuito a rendere consapevoli ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) “In Italia il tema dell’educazionee della prevenzione dalle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST) è quasi completamente trascurato nelle scuole ed ancora oggi, nel 2022, non risulta affermata la libertà necessaria per parlare di tali argomenti agli adolescenti”. Questo il campanello di allarme suonato danel corso della presentazione della propriadi“Laè un’avventura, inizia ad esplorarla con un test”. Lapromossa dasi inserisce all’interno della Spring European Testing Week 2022, che rappresenta un momento di mobilitazione internazionale tra i più importanti e partecipati per lapubblica e che fino ad oggi ha contribuito a rendere consapevoli ...

