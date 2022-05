Probabili formazioni Milan-Atalanta, trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Milan-Atalanta, match della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ qui che potrebbe decidersi il campionato: i rossoneri vogliono vincere per avvicinarsi allo scudetto, ma la Dea è in piena corsa per un posto in zona europea e per questo motivo ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di domenica 15 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Milan: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, sulle corsie Saelemaekers e Leao. QUI Atalanta: Zapata dal 1?, Muriel in panchina. Sulla trequarti potrebbero trovare spazio Pasalic e Malinovskyi, Boga e ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ledi, match delladi. E’ qui che potrebbe decidersi il campionato: i rossoneri vogliono vincere per avvicinarsi allo scudetto, ma la Dea è in piena corsa per un posto in zona europea e per questo motivo ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di domenica 15 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, sulle corsie Saelemaekers e Leao. QUI: Zapata dal 1?, Muriel in panchina. Sulla trequarti potrebbero trovare spazio Pasalic e Malinovskyi, Boga e ...

