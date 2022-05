Probabili formazioni Juventus-Lazio: trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Lazio, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di lunedì 16 maggio nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. La partita, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le Probabili formazioni Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic Ballottaggi: – Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Si gioca alle 20:45 di lunedì 16 maggio nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. La partita, che può rappresentare uno snodo cruciale per la conquista dell’Europa League da parte dei biancocelesti, sarà trasmessa in diretta Dazn e Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le(4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic Ballottaggi: – Indisponibili: Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, ...

