Pro Sesto-Seregno, Playout Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 14 maggio 2022) Sulla scia d’entusiasmo per i Playoff, il weekend calcistico arricchisce il proprio programma anche con i Playout di Lega Pro, con diverse compagini che si sfideranno per ottenere la permanenza in Serie C. Pro Sesto-Seregno scendono in campo oggi alle ore 17:30 allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, derby lombardo di ritorno valido per il primo turno dei Playout. La gara di andata é finita in parità: allo stadio “Ferruccio”, i biancocelesti sono andati in svantaggio dopo la rete di Jimenez, realizzata su calcio di rigore. Il match poi è stato riportato in parità grazie al gol di Sala. l regolamento prevede che a centrare la salvezza sarà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti al termine dei 180’ complessivi. In caso di parità assoluta sarà la Pro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Sulla scia d’entusiasmo per i Playoff, il weekend calcistico arricchisce il proprio programma anche con idi Lega Pro, con diverse compagini che si sfideranno per ottenere la permanenza inC. Proscendono in campo oggi alle ore 17:30 allo Stadio “Breda” diSan Giovanni, derby lombardo di ritorno valido per il primo turno dei. La gara di andata é finita in parità: allo stadio “Ferruccio”, i biancocelesti sono andati in svantaggio dopo la rete di Jimenez, realizzata su calcio di rigore. Il match poi è stato riportato in parità grazie al gol di Sala. l regolamento prevede che a centrare la salvezza sarà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti al termine dei 180’ complessivi. In caso di parità assoluta sarà la Pro ...

