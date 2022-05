Pro Sesto-Seregno, disordini al termine della partita: agente ferito (Di sabato 14 maggio 2022) disordini al termine della partita Pro Sesto-Seregno, giocata allo stadio Ernesto Brera di Sesto San Giovanni (Milano) e finita in parità sull’1-1. Una cinquantina di ultras locali, stando alla ricostruzione della Polizia, ha sfondato il cancello del proprio settore nel tentativo di entrare in contatto con i tifosi ospiti. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano è quindi intervenuto con alcune cariche di alleggerimento per riportare i soggetti coinvolti nel settore di loro competenza. Una volta fatti uscire i tifosi del Seregno, la situazione è rientrata nella normalità. Un poliziotto però ha riportato delle lesioni. La parità ha regalato alla squadra locale la salvezza e dunque la permanenza in ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022)alPro, giocata allo stadio Ernesto Brera diSan Giovanni (Milano) e finita in parità sull’1-1. Una cinquantina di ultras locali, stando alla ricostruzionePolizia, ha sfondato il cancello del proprio settore nel tentativo di entrare in contatto con i tifosi ospiti. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano è quindi intervenuto con alcune cariche di alleggerimento per riportare i soggetti coinvolti nel settore di loro competenza. Una volta fatti uscire i tifosi del, la situazione è rientrata nella normalità. Un poliziotto però ha riportato delle lesioni. La parità ha regalato alla squadra locale la salvezza e dunque la permanenza in ...

