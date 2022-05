Prezzi alle stelle negli hotel. "Altissima stagione" ed eventi: fino a 900 euro a persona per una notte (Di sabato 14 maggio 2022) Anche fino a 900 euro a persona per una notte in camera in un hotel 4 stelle. Ma ci sono punte di 3-4 mila per un super lusso in pieno centro storico. Il binomio finale di calcio di Coppa Italia e degli Internazionali di tennis portano al tutto esaurito negli alberghi e alloggi della Capitale e per la prima volta dopo due annidi Covid e di turismo allo stremo, ripartono i Prezzi in occasione degli eventi. Prezzi decisamente non abbordabili per le tasche di tutti e soprattutto non nella media di una città dove gli albergatori hanno sempre dichiarato che Roma, rispetto alle altre capitali europee, non si è mai approfittata di tutto ciò che offre mantenendo i listini sempre più bassi. ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Anchea 900per unain camera in un. Ma ci sono punte di 3-4 mila per un super lusso in pieno centro storico. Il binomio finale di calcio di Coppa Italia e degli Internazionali di tennis portano al tutto esauritoalberghi e alloggi della Capitale e per la prima volta dopo due annidi Covid e di turismo allo stremo, ripartono iin occasione deglidecisamente non abbordabili per le tasche di tutti e soprattutto non nella media di una città dove gli albergatori hanno sempre dichiarato che Roma, rispettoaltre capitalipee, non si è mai approfittata di tutto ciò che offre mantenendo i listini sempre più bassi. ...

