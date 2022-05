‘Premio Strega’, proclamazione dei finalisti: da mercoledì disponibili gli inviti. Ecco come e dove ritirarli (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Organizzazione del Premio Strega informa che a partire da mercoledì 18 maggio saranno disponibili, per il ritiro al pubblico, gli inviti gratuiti per assistere alla “Presentazione dei 12 candidati e proclamazione dei finalisti alla LXXVI edizione del Premio Strega” che si terrà l’8 giugno – inizio ore 18:00 – presso il Teatro Romano di Benevento. Gli inviti saranno disponibili presso i seguenti punti: Libreria Masone Alisei: Viale dei Rettori, 73F, 82100 Benevento BN Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00 Libreria Guida – GiaVa BookStore: Via Francesco Flora, 13/15, 82100 Benevento BN Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00 Libreria Barbarossa: Via delle Puglie, 13, 82100 Benevento BN Orari: 9:00/13:00 – 16:00/20:00 Mondadori BookStore – Centro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Organizzazione del Premio Strega informa che a partire da18 maggio saranno, per il ritiro al pubblico, gligratuiti per assistere alla “Presentazione dei 12 candidati edeialla LXXVI edizione del Premio Strega” che si terrà l’8 giugno – inizio ore 18:00 – presso il Teatro Romano di Benevento. Glisarannopresso i seguenti punti: Libreria Masone Alisei: Viale dei Rettori, 73F, 82100 Benevento BN Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00 Libreria Guida – GiaVa BookStore: Via Francesco Flora, 13/15, 82100 Benevento BN Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00 Libreria Barbarossa: Via delle Puglie, 13, 82100 Benevento BN Orari: 9:00/13:00 – 16:00/20:00 Mondadori BookStore – Centro ...

