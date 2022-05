Premio Elsa Morante 2022 ad Auci | Osanna e Fuortes

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La giuria del, presieduta da Dacia Maraini, rende noti i vincitori delle prime tre (su sette) sezioni. Per la Narrativa vince Stefaniacon “L’inverno dei leoni” (Nord editrice), secondo volume della saga dei Florio, che ha avuto uno straordinario successo: più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 Paesi.di Saggistica al direttore generale dei musei italiani presso il ministero della Cultura: Massimo, autore, per Rizzoli, di “Pompei, il tempo ritrovato“, scritto quando era direttore del Parco Archeologico.per la Comunicazione all’Ad della Rai, Carlo, già direttore teatrale e direttore generale di molti enti culturali (Palazzo delle ...