(Di sabato 14 maggio 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - KattInForma : Preghiera del mattino del 14 Maggio 2022: “Guardami e amami Signore” - DiocesiPalestri : ?? Nuovo Podcast! 'Vangelo del 14 Maggio 2022, a cura di Padre Silvano Porta' su @Spreaker #avvento #bibbia… - AscoltaEMedita : ?? Preghiera iniziale Lo spirito del Signore Dio è su di me, poiché il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato per… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Che vi amiate... Chi è amato e ama è nella gioia. Chi si lascia amare e diventa così capace di… -

pagina99

... avrebbe poi ripercorso alcuni momenti della nottedelitto, avvenuto lo scorso 4 maggio, dopo ... Ieri sera, a Samarate, l'amministrazione comunale ha organizzato un momento dirivolto al ...... poi tradotto in italiano, e alla fine ha tratto questa conclusione: "Alla luce di questi elementi unitamente ai risultati delle fonti elessico dell'Oratio, possiamo considerare questa... Preghiera del mattino di oggi 14 Maggio 2022 le centinaia di fedeli che vengono una o più volte alla settimana per le celebrazioni eucaristiche e gli incontri di preghiera e i 500 tra fanciulli e adolescenti che frequentano l’Oratorio a cui è ...Da mercoledì 18 maggio Tredici giorni di suppliche a Papa Giovanni per onorare i bergamaschi vittime da Covid. Coinvolte tutte le Cet: una per ogni sera. E 6.500 fiori di ottone, tanti quanti i morti ...