Prato, incidente: ragazza ferita. Finisce con l'auto dentro il bosco (Di sabato 14 maggio 2022) I soccorsi sul luogo dell'incidente Paura nella frazione pratese di Figline nella mattina di sabato: una ragazza di 26 anni è uscita di strada con l'auto, finendo dentro una zona boscosa. E' accaduto ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) I soccorsi sul luogo dell'Paura nella frazione pratese di Figline nella mattina di sabato: unadi 26 anni è uscita di strada con l', finendouna zonasa. E' accaduto ...

Advertising

gazzettamantova : Camion si ribalta e finisce nel prato di una casa a San Giovanni del Dosso Incidente lungo la provinciale 69 che al… - muoversintoscan : ??? In #A11, 2 km di coda per incidente al km 7 tra Prato Est e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ? In #A11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa incidente RISOLTO al km 10 t… - muoversintoscan : ? In #A11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa ??? incidente al km 10 tra P… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Dopo 12 anni dal tragico incidente in cui morirono tre donne rimaste bloccate nel sottopasso di via Ciulli allagato, il… -