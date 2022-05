Positano, il Comune guarda “oltre la Pandemia”: estate sold out (Di sabato 14 maggio 2022) “Gli effetti devastanti del Covid 19 sulla salute mentale; come restaurare un equilibrio psico-fisico nel tessuto sociale oltre la Pandemia”: questo il titolo del quinto ed ultimo workshop del progetto “Positano… oltre la Pandemia” promosso dal sindaco di Positano il dottor Giuseppe Guida e dall’amministrazione comunale volto a incentivare la ripresa di Positano post Pandemia attraverso strumenti idonei che restituiscano fiducia ai cittadini e agli operatori e diano degli input concreti alla rinascita socioeconomica del paese. L’incontro, moderato dalla giornalista Maridì Vicedomini, si è svolto lo scorso 13 Maggio presso il Blu Bar in Spiaggia Grande, Positano. Relatori lo psichiatra Piero Prevete, presidente Commissione Regionale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) “Gli effetti devastanti del Covid 19 sulla salute mentale; come restaurare un equilibrio psico-fisico nel tessuto socialela”: questo il titolo del quinto ed ultimo workshop del progetto “la” promosso dal sindaco diil dottor Giuseppe Guida e dall’amministrazione comunale volto a incentivare la ripresa dipostattraverso strumenti idonei che restituiscano fiducia ai cittadini e agli operatori e diano degli input concreti alla rinascita socioeconomica del paese. L’incontro, moderato dalla giornalista Maridì Vicedomini, si è svolto lo scorso 13 Maggio presso il Blu Bar in Spiaggia Grande,. Relatori lo psichiatra Piero Prevete, presidente Commissione Regionale ...

nemnogo_ulibki : I'm at Comune Positano in Positano, Campania - ApportunityIt : Massa Lubrense, sottoscritta la convenzione tra Comune e Cala di Puolo - Positano News - positanonews : #Copertina #Cronaca #assunzioni #Comune #domanda Nuove assunzioni per il Comune di Positano: le domande fino al 12… -