Porto Marghera, Eni chiude gli ultimi impianti di chimica di base e vende storico capannone delle assemblee sindacali. Protesta della Cgil (Di sabato 14 maggio 2022) Porto Marghera – Il drappo rosso dietro il palco, all’interno del capannone del Petrolchimico, è ancora il simbolo delle lotte operaie di Porto Marghera, il polo dell’industria e della chimica veneziana che conosce un nuovo capitolo di crisi. Il pugno chiuso su sfondo vermiglio, con la firma del Consiglio di Fabbrica, racconta le lotte dei lavoratori che risalgono all’epoca in cui altri erano i numeri degli occupati, ai margini della laguna di Venezia. “I nazisti delle Brigate Rosse hanno assassinato Taliercio. I lavoratori del Petrolchimico contro il terrorismo”: la scritta porta la data del 5 luglio 1981, il giorno in cui il corpo dell’ingegnere Giuseppe Taliercio, il direttore dello stabilimento, fu fatto trovare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)– Il drappo rosso dietro il palco, all’interno deldel Petrolchimico, è ancora il simbololotte operaie di, il polo dell’industria eveneziana che conosce un nuovo capitolo di crisi. Il pugno chiuso su sfondo vermiglio, con la firma del Consiglio di Fabbrica, racconta le lotte dei lavoratori che risalgono all’epoca in cui altri erano i numeri degli occupati, ai marginilaguna di Venezia. “I nazistiBrigate Rosse hanno assassinato Taliercio. I lavoratori del Petrolchimico contro il terrorismo”: la scritta porta la data del 5 luglio 1981, il giorno in cui il corpo dell’ingegnere Giuseppe Taliercio, il direttore dello stabilimento, fu fatto trovare ...

