Politica in lutto, l’Italia perde un “autentico maestro”: l’annuncio del figlio (Di sabato 14 maggio 2022) lutto in Politica, si spegne a 86 anni l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. A dare notizia della dolorosa scomparsa, il figlio Francesco su Facebook. Una foto del padre e poche parole profondamente loquaci: “Ciao papa, grazie di tutto”. Nato a Milano nel 1936 aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Valerio Onida, professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005. Consigliere giuridico dell’Ulivo di Romano Prodi, sposato e con cinque figli, ha iniziato la sua carriera professionale nel ’60 nello studio legale dell’avvocato civilista milanese Enrico Allorio. Valerio Onida, prima nel ruolo di assistente volontario all’universita’ Statale di Milano, poi in quello di docente incaricato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)in, si spegne a 86 anni l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. A dare notizia della dolorosa scomparsa, ilFrancesco su Facebook. Una foto del padre e poche parole profondamente loquaci: “Ciao papa, grazie di tutto”. Nato a Milano nel 1936 aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Valerio Onida, professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005. Consigliere giuridico dell’Ulivo di Romano Prodi, sposato e con cinque figli, ha iniziato la sua carriera professionale nel ’60 nello studio legale dell’avvocato civilista milanese Enrico Allorio. Valerio Onida, prima nel ruolo di assistente volontario all’universita’ Statale di Milano, poi in quello di docente incaricato ...

