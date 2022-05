Pochi grammi di questo alimento al giorno riducono il rischio di Alzheimer (Di sabato 14 maggio 2022) Mangiare un po’ di mirtilli ogni giorno può allontanare il rischio di sviluppare l’Alzheimer e i sintomi tipici della demenza. Vediamo perché. Uno studio condotto ha stabilito che mangiare mirtilli, può ridurre le possibilità di sviluppare la demenza e il morbo di Alzheimer in tarda età. Ma cerchiamo di capire qualche cosa di più e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 14 maggio 2022) Mangiare un po’ di mirtilli ognipuò allontanare ildi sviluppare l’e i sintomi tipici della demenza. Vediamo perché. Uno studio condotto ha stabilito che mangiare mirtilli, può ridurre le possibilità di sviluppare la demenza e il morbo diin tarda età. Ma cerchiamo di capire qualche cosa di più e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

puntomagazine : Altri 500 grammi di #marijuana sequestrati in un condominio di #Pimonte. Solo pochi giorni fa il ritravamento di 18… - sempresulpost : RT @AgencyGea: Vita sulla #Luna. Per la prima volta nella storia, i ricercatori dell'@UF sono riusciti a far crescere alcune #piante in poc… - vitoreggia62 : RT @AgencyGea: Vita sulla #Luna. Per la prima volta nella storia, i ricercatori dell'@UF sono riusciti a far crescere alcune #piante in poc… - AgencyGea : Vita sulla #Luna. Per la prima volta nella storia, i ricercatori dell'@UF sono riusciti a far crescere alcune… - Trentin0 : Droga, troppo pochi 35 grammi di marijuana e qualche fungo allucinogeno: assolto trentino accusato di spaccio dall'… -