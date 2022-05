Playoff Serie B LIVE | Brescia-Perugia 0-0

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B PLAYOFF: ASCOLI-BENEVENTO 0-1 Campani in semifinale contro il Pisa #SkySport #SerieB #SkySerieB… - agrigentooggi : Serie B: Scattano i playoff, Agrigento, Ragusa e Torrenova inseguono la serie A2 - WiAnselmo : RT @Mediagol: Brescia-Perugia, le formazioni ufficiali: Corini sfida Alvini nei playoff di Serie B - Mediagol : Brescia-Perugia, le formazioni ufficiali: Corini sfida Alvini nei playoff di Serie B - pietroscogna : RT @digitalsat_it: #Helbiz | #SerieB 2021/22 #Playoff e #Playout, Palinsesto Telecronisti @HelbizLive (12, 13, 14 Maggio) -

Commenta per primo Dopo la vittoria del Vicenza nell'andata playout contro il Cosenza e la sfida di ieri sera tra Ascoli e Benevento, continua la fasediB con una gara secca la cui vincente affronterà il Monza in semifinale. Alle 18 allo stadio Rigamonti il Brescia di Eugenio Corini , che ha terminato la stagione al quinto posto a ...QUOTE PER LE SCOMMESSE Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Trento Giana Erminio deiC , proposte dall'agenzia Snai. Si prospetta una partita con i padroni ...I padroni di casa ci provano con Piscopo, i bianconeri rispondono con Compagnon, due gol nelle precedenti due uscite dei playoff. E allo stadio Città di… Leggi ...Tra il primo turno secco dei playoff e i primi verdetti di retrocessione dalla serie A, continua a delinearsi la serie B 2022-2023.