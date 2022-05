Playoff NBA 2022, i risultati della notte (14 maggio): un magnifico Tatum porta la serie con Milwaukee sul 3-3, Golden State chiude i giochi con Memphis (Di sabato 14 maggio 2022) Proseguono i Playoff dell’NBA 2022. Nella notte si sono disputate le ultime due partite valevoli per le gare-6 delle semifinali di Conference e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Nella prima partita della notte Boston supera in trasferta Milwaukee per 95-108 e rimanda tutto a gara-7. Gli ospiti prendono un buon vantaggio nel primo tempo grazie a un parziale da 53-43 e poi tengono la testa avanti fino al +13 conclusivo. A fine match sono addirittura 46 i punti messi a segno da uno straripante Jayson Tatum (a cui si aggiungono anche i 9 rimbalzi e 4 assist), ma sono fondamentali anche i 22 di Jaylen Brown e i 21 di Marcus Smart. Ai padroni di casa (costretti a fare a meno ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Proseguono idell’NBA. Nellasi sono disputate le ultime due partite valevoli per le gare-6 delle semifinali di Conference e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ie i migliori realizzatori di giornata. Nella prima partitaBoston supera in trasfertaper 95-108 e rimanda tutto a gara-7. Gli ospiti prendono un buon vantaggio nel primo tempo grazie a un parziale da 53-43 e poi tengono la testa avanti fino al +13 conclusivo. A fine match sono addirittura 46 i punti messi a segno da uno straripante Jayson(a cui si aggiungono anche i 9 rimbalzi e 4 assist), ma sono fondamentali anche i 22 di Jaylen Brown e i 21 di Marcus Smart. Ai padroni di casa (costretti a fare a meno ancora ...

