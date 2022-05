Pista Nations Cup di ciclismo: Fidanza si prende l’oro nello scratch e torna alla vita (Di sabato 14 maggio 2022) La favola di Martina si compie in Canada alla Pista Nations Cup. L’atleta azzurra si prende un oro che ha il sapore del ritorno alla vita. Il destino ha aspettato la nuova campionessa dello scratch. Un ciclismo vincente per l’Italia e un ciclismo della rivincita per la Fidanza. A dicembre per lei c’era stata una difficile ma speranzosa operazione al cuore e nel maggio del 2022, cinque mesi dopo è avvenuto il suo ritorno alle gare. Ma non solo. Era tornata in Pista nello scorso mese di marzo alla Nokere Koerse Donne 2022 e una brutta caduta le aveva causato una doppia frattura alla colonna vertebrale con lungo stop annesso. Due tunnel ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) La favola di Martina si compie in CanadaCup. L’atleta azzurra siun oro che ha il sapore del ritorno. Il destino ha aspettato la nuova campionessa dello. Unvincente per l’Italia e undella rivincita per la. A dicembre per lei c’era stata una difficile ma speranzosa operazione al cuore e nel maggio del 2022, cinque mesi dopo è avvenuto il suo ritorno alle gare. Ma non solo. Erata inscorso mese di marzoNokere Koerse Donne 2022 e una brutta caduta le aveva causato una doppia fratturacolonna vertebrale con lungo stop annesso. Due tunnel ...

