Pierpaolo Pretelli, dedica speciale: “Avrete sempre spazio nel mio cuore” (Di sabato 14 maggio 2022) L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli saluta i compagni di viaggio di Name That Tune: le parole via social dello showman Con ieri sera si è chiusa la divertente esperienza di Pierpaolo Pretelli nel programma di TV8 Name That Tune. In queste settimane abbiamo visto il fidanzato di Giulia Salemi divertirsi e giocare nel format musicale condotto dai The Jackal Fabio Balsamo e Ciro Priello. Nel corso dell’esperienza l’ex gieffino ha avuto modo di incontrare nuovi amici e personaggi molto popolari dello spettacolo italiano, come Riki e Rocco Siffredi. Tramite il proprio account Twitter lo showman ha voluto ringraziare tutti i compagni di viaggio di questo nuovo e intrigante cammino televisivo: “Mi mancherete amori mieiiiii Morgan Rocco e Ricky, Avrete sempre un piccolo spazio ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) L’ex gieffinosaluta i compagni di viaggio di Name That Tune: le parole via social dello showman Con ieri sera si è chiusa la divertente esperienza dinel programma di TV8 Name That Tune. In queste settimane abbiamo visto il fidanzato di Giulia Salemi divertirsi e giocare nel format musicale condotto dai The Jackal Fabio Balsamo e Ciro Priello. Nel corso dell’esperienza l’ex gieffino ha avuto modo di incontrare nuovi amici e personaggi molto popolari dello spettacolo italiano, come Riki e Rocco Siffredi. Tramite il proprio account Twitter lo showman ha voluto ringraziare tutti i compagni di viaggio di questo nuovo e intrigante cammino televisivo: “Mi mancherete amori mieiiiii Morgan Rocco e Ricky,un piccolo...

Advertising

Filomen83869405 : RT @SL712527563: Dateci un Pierpaolo Pretelli e una Giulia Salemi in un programma e qui succede il devasto????#namethattune #prelemi - Filomen83869405 : RT @dgCarmel81: Pierpaolo pretelli sta rosicando come non pochi ??????#prelemi #namethattune - Filomen83869405 : RT @PinaPupillo: Pierpaolo Pretelli a #NameThatTune #prelemi - Filomen83869405 : RT @PinaPupillo: Pierpaolo Pretelli a #NameThatTune #prelemi - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… -